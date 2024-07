A Catania la mostra dedicata a Banksy! Dal 13 luglio 2024, la Galleria di Arte Moderna (GAM) ospita una straordinaria esposizione delle opere del celebre street artist britannico. La mostra, curata dalla storica dell’arte Sabina De Gregori e organizzata da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con Demetra, offre un viaggio attraverso le immagini più iconiche di Banksy, che trattano temi come il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali e i diritti umani.

Tra le opere esposte, la famosissima “Girl with Balloon” e “Season’s Greetings”, un murale di grandi dimensioni dipinto nel 2018 a Port Talbot, in Galles. Inoltre, ci sono altri due muri originali provenienti da collezioni private: “Heart Boy” e “Robot/Computer Boy”. Per gli appassionati di street art o semplicemente curiosi di scoprire il lavoro di Banksy, questa mostra è un’occasione imperdibile!