Catania pronta ad accogliere il Presidente Mattarella per l’inaugurazione del Trofeo CONI 2024

Il prossimo 4 ottobre 2024, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, sarà a Catania per la cerimonia inaugurale delle finali del Trofeo CONI, uno degli eventi sportivi giovanili più importanti a livello nazionale. La competizione, che si terrà dal 3 al 6 ottobre, coinvolgerà oltre 5000 partecipanti, tra atleti under 14, tecnici e dirigenti, provenienti da tutte le regioni d’Italia. I partecipanti si sfideranno in 50 impianti sportivi distribuiti in tutta la città di Catania, con competizioni in diverse discipline come arrampicata sportiva, ciclismo, ginnastica ritmica, baseball, e molte altre.

La presenza del Capo dello Stato non solo arricchisce l’importanza istituzionale dell’evento, ma evidenzia anche il suo significato strategico per la Sicilia, che già nel 2023 ha ottenuto il secondo posto assoluto. Il Trofeo CONI, oltre a promuovere lo sport giovanile e l’inclusione sociale, rappresenta un’importante occasione per lo sviluppo economico del territorio, con ricadute positive su turismo e attività locali.

Un evento diffuso tra Catania e Palermo

La nona edizione del Trofeo CONI estivo sarà caratterizzata da un’innovativa organizzazione “diffusa”, con Catania e Palermo come principali città ospitanti. Questa competizione multidisciplinare, pensata per i giovani atleti under 14, offrirà un’importante opportunità di crescita personale e sportiva, rafforzando il legame tra sport, cultura e integrazione.

Le discipline sportive ospitate a Catania

Nella città di Catania si svolgeranno le seguenti discipline:

• Arrampicata sportiva

• Ciclismo

• Badminton

• Baseball e Softball

• Atletica leggera

• Armi sportive da caccia

• Golf

• Calcio

• Pallamano

• Hockey

• Pallavolo

• Rugby

• Scherma

• Sport rotellistici

• Tiro a volo

• Tennis e Padel

• Vela

• Pugilato

• Tiro a segno

• Football americano

• Biliardo e Bowling

• Cricket

Questa vasta gamma di discipline permette ai giovani talenti di cimentarsi in una competizione di alto livello, favorendo l’interazione tra diverse regioni e rafforzando lo spirito sportivo nazionale.