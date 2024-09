Catania: i Carabinieri di Piazza Dante recuperano 5 auto rubate in un’operazione nei quartieri del Centro Storico e Zia Lisa

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Catania nella lotta contro i reati predatori, in particolare i furti di auto. I militari della Compagnia di Piazza Dante, nell’ambito delle direttive strategiche del Comando Provinciale, hanno portato a termine un’importante operazione nei quartieri del Centro Storico e Zia Lisa, riuscendo a recuperare cinque veicoli rubati.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio e all’attività investigativa, i Carabinieri sono venuti a conoscenza dell’esistenza di alcuni garage sospetti, utilizzati come depositi per auto rubate. Decidendo di intervenire con un’irruzione nei locali individuati, hanno recuperato diversi veicoli rubati, tra cui modelli di lusso come una Range Rover Sport e una Jeep Renegade, oltre a tre utilitarie molto diffuse come la Fiat Panda, sottratte tra luglio e settembre.

Questa operazione rappresenta un’ulteriore dimostrazione della capacità investigativa e della conoscenza del contesto sociale da parte delle forze dell’ordine, che hanno saputo raccogliere informazioni cruciali per prevenire e reprimere con successo i furti. Il blitz ha impedito che le vetture venissero smontate e i loro pezzi venduti illegalmente sul mercato nero o restituite dietro pagamento, secondo il metodo del “cavallo di ritorno”.

I garage individuati erano situati in strutture fatiscenti e abbandonate, utilizzate dai malviventi all’insaputa dei proprietari e chiuse con lucchetti appositamente installati. L’operazione si inserisce nella più ampia campagna di contrasto ai furti di autoveicoli e parti di essi, avviata dal Comando Provinciale di Catania nel gennaio dell’anno scorso, con risultati significativi. Finora, i Carabinieri hanno controllato autodemolitori, officine e ricambisti, spesso abusivi, effettuando 8 arresti in flagranza e 34 denunce, con alcune contestazioni per violazioni in materia ambientale.

Le auto recuperate sono state restituite ai proprietari, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle Forze dell’Ordine e confermando l’efficacia delle operazioni di contrasto ai reati predatori nella città e nella provincia di Catania.