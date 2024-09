Bonus Natale 2024: un sostegno di 100 euro per le famiglie con figli

Il governo ha varato un nuovo Bonus Natale per il 2024, mirato a fornire un sostegno economico ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro e almeno un figlio a carico. Questo provvedimento si tradurrà in un’integrazione di 100 euro netti nelle tredicesime, ma non sarà assegnato automaticamente: i beneficiari dovranno presentare una richiesta specifica per riceverlo.

Chi può beneficiare del Bonus Natale?

Il bonus è destinato ai lavoratori con:

• Reddito annuo lordo fino a 28.000 euro

• Almeno un figlio fiscalmente a carico

• È incluso anche chi vive in nuclei familiari monogenitoriali, purché soddisfi i criteri di reddito.

Come ottenere il Bonus?

Non sarà automatico: i lavoratori dovranno presentare la richiesta per ricevere i 100 euro netti, che verranno inseriti nella tredicesima mensilità. L’obiettivo è offrire un sollievo economico in un periodo cruciale come quello natalizio, alleggerendo il carico finanziario delle famiglie.

Il contesto economico

L’introduzione di questo bonus si inserisce in un quadro economico più ampio, che vedrà il governo impegnato nella definizione della nuova legge di bilancio. Tra le altre misure in esame ci sono la conferma del taglio del cuneo fiscale e la rimodulazione delle aliquote Irpef.

Tuttavia, come ha sottolineato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, le risorse sono limitate e non ci sono grandi “tesoretti” disponibili per ulteriori interventi. Per questo motivo, ogni misura sarà calibrata con attenzione.

Altri interventi previsti

Oltre al Bonus Natale, il governo sta lavorando su altre misure come:

• Estensione del Bonus mamme alle lavoratrici autonome

• Assegno unico con lievi modifiche

• Possibili interventi sul tetto della flat tax per ampliare il beneficio.

Il Bonus Natale 2024 rappresenta un importante segnale di attenzione verso le famiglie italiane con figli, in un contesto economico ancora complesso. Questo incentivo, insieme ad altre misure in discussione, mira a sostenere i redditi più bassi, offrendo un sollievo immediato in attesa di ulteriori dettagli dalla legge di bilancio.