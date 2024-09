Approvata all’unanimità la legge anti-crack all’Assemblea Regionale Siciliana: vittoria per il PD

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato oggi, con voto unanime, il disegno di legge anti-crack per contrastare il crescente fenomeno della dipendenza da questa droga e supportare le vittime. Il Partito Democratico ha svolto un ruolo attivo in questo processo, con il primo firmatario della mozione del 12 gennaio 2023 e del disegno di legge n. 272 del 26 gennaio 2023, che ha portato per la prima volta la questione del crack all’interno dell’ARS.

Il gruppo parlamentare del PD esprime orgoglio per aver colmato un vuoto legislativo, anche grazie al contributo di associazioni e della Chiesa. “È una vittoria che dedichiamo a chiunque abbia sofferto a causa di questa piaga e a tutti coloro che si battono per debellarla”, ha scritto nel suo profilo Facebook il Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Nello Dipasquale del Pd, sottolineando l’importanza di questo traguardo e l’impegno del partito nel risolvere un problema tanto delicato.