Operazione antidroga: 9 arresti tra Catania, Oristano e Udine

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 40 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania stanno eseguendo due provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Le operazioni, in corso nelle province di Catania, Oristano e Udine, riguardano misure cautelari personali e reali nei confronti di 9 persone accusate di traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della transnazionalità. In totale, sono coinvolte 21 persone. Notizia in aggiornamento.

