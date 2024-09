Catania ultima per verde urbano, ma primeggia nei miglioramenti

Catania si posiziona all’ultimo posto in Italia per verde urbano, con solo il 22% di spazio verde, secondo l’Husqvarna Urban Green Space Index (Hugsi). Questo dato emerge dal confronto con le principali città italiane, dove la media nazionale è del 37%. Anche a livello europeo, Catania è indietro, con solo 38 metri quadrati di verde per abitante, ben lontana dai 109 mq di Verona, prima in classifica.

La città si distingue negativamente anche per la copertura arborea, che interessa solo il 16% del territorio, e registra una perdita netta di 3.700 mq di chioma arborea tra il 2021 e il 2022. In termini di biodiversità, Catania è in coda con un punteggio di 7/100, contro il 32/100 di Genova, che guida la classifica.

Nonostante questi dati, Catania segna un miglioramento importante: tra il 2021 e il 2022 sono stati piantati 24.500 nuovi alberi, a fronte di 16.400 rimossi, risultando la città italiana con la crescita netta maggiore. La notizia è riportata oggi dal quotidiano “La Sicilia”, in edicola.