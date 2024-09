Metro San Nullo, Spina: “Un nuovo percorso pedonale per una sicurezza stradale garantita e una Catania proiettata al futuro”

Una soluzione innovativa e sostenibile per risolvere i gravi problemi di sicurezza stradale nell’incrocio tra via Sebastiano Catania e via Antoniotto Usodimare: è questa la proposta avanzata dal consigliere del IV Municipio, Andrea Spina. La sua mozione, già protocollata, punta a riqualificare il tracciato dismesso della Ferrovia Circumetnea, creando un nuovo percorso pedonale che colleghi in modo diretto e sicuro l’area con l’ingresso della stazione metropolitana di San Nullo.

“Con la realizzazione di una scala e di una scivola per i portatori di handicap, offriremo un accesso sicuro e agevole alla stazione della Metro”, dichiara Spina, sottolineando che attualmente i pedoni sono costretti a percorrere un tratto pericoloso e senza marciapiede lungo la circonvallazione. La situazione è resa ancora più rischiosa dalle auto che sopraggiungono frontalmente, e la strada, in caso di pioggia, diventa impraticabile a piedi, trasformandosi in un vero e proprio fiume.

“Quell’angolo è stato teatro di numerosi incidenti, con feriti e ricoveri in ospedale,” ricorda Spina, che in passato aveva proposto anche l’istituzione di un senso unico in via Sebastiano Catania e la realizzazione di un marciapiede, progetto che fu ostacolato dalle discordie tra i commercianti della zona.

Questa proposta non è nata per caso, ma è frutto di un intenso lavoro di gruppo emerso durante un tavolo tematico organizzato nel circolo del PD Saragat di Cibali, dove cittadini, attivisti e tecnici si sono confrontati sulle sfide della mobilità urbana e sulla sicurezza stradale. “È stato un momento di condivisione e ascolto, da cui è emersa la necessità di un intervento concreto per migliorare la vita quotidiana dei nostri concittadini”, sottolinea Spina.

La proposta si inserisce in un più ampio contesto di crescita e investimenti legati alla rete metropolitana di Catania, destinata ad espandersi significativamente nei prossimi anni. “La metropolitana rappresenta il futuro della mobilità urbana della nostra città,” afferma Spina. “Investimenti importanti stanno trasformando Catania, con nuove tratte che collegheranno sempre più quartieri, decongestionando il traffico e offrendo soluzioni di trasporto più sicure, efficienti e sostenibili.”

Con l’obiettivo di costruire una città più moderna e accessibile, il potenziamento delle infrastrutture e il miglioramento della sicurezza per i pedoni rappresentano un passo decisivo. Spina conclude: “È il momento di guardare avanti e realizzare una Catania all’altezza delle grandi città europee, dove il trasporto pubblico e la sicurezza dei cittadini sono una priorità.”