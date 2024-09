Violenta aggressione ad Acireale: branco di minorenni picchia un 27enne, tre denunciati

Una coppia è stata accerchiata da un gruppo di circa dieci minorenni, tra i 14 e i 15 anni, mentre passeggiava in via Felice Paradiso, nella zona dell’Area COM di Acireale, in provincia di Catania. Senza alcun motivo, il gruppo si è scagliato contro un ragazzo di 27 anni, aggredendolo verbalmente e fisicamente con calci e pugni fino a ridurlo in stato di semi-coscienza.

L’aggressione, che ha coinvolto anche alcune ragazze, è avvenuta in una zona frequentata da giovani locali. È stato un passante ad accorgersi della violenza e a chiamare la polizia tramite il 112, mettendo in fuga il branco. All’arrivo degli agenti, il 27enne è stato trovato semicosciente, con il volto coperto di sangue, sorretto dalla sua compagna, che ha raccontato gli eventi.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato ricoverato con diverse contusioni e ferite alla testa. La prognosi è di dieci giorni. Dalle testimonianze raccolte, è emerso che quattro dei minorenni avevano inizialmente spintonato la vittima, per poi prenderlo a calci e farlo cadere. Nonostante i tentativi del giovane di allontanarsi con la compagna, il gruppo lo ha inseguito, insultandolo, sputandogli addosso e colpendolo con pietre, calci e pugni.

La polizia ha avviato un’indagine, analizzando le immagini delle videocamere della zona e raccogliendo testimonianze che hanno permesso di identificare i responsabili dell’aggressione: due 14enni e un 17enne. I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori per lesioni aggravate in concorso. È stata inoltre attivata la procedura per il Daspo Willy, che vieta loro di frequentare per due anni i luoghi dell’aggressione e gli esercizi pubblici vicini, a causa della loro pericolosità sociale.