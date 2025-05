Verso il Pride 2025: tre giorni di arte, musica e attivismo per i 25 anni del primo corteo

Il Catania Pride soffia sulle venticinque candeline del suo primo storico corteo e inaugura un fitto calendario di eventi che, da domani al 25 maggio, trasformeranno lo spazio “Viaraffineria” (via Raffineria 44) in un laboratorio di arte, cultura e autodeterminazione, anticamera del Pride Village di luglio.

Si parte domani alle 20.30 con un dj-set di apertura, cui seguiranno alle 21 la sfilata “Fashion show by Cool Lalla” e, dalle 22, il “Drag Show Night”. Sabato 24 maggio, alle 15, l’associazione “Mondo Fluttuante” guiderà il workshop “Manifesti fluttuanti”, dedicato alla creazione degli striscioni che coloreranno il corteo 2025. Alle 18 sarà proiettato il documentario Gesù è morto per i peccati degli altri, con la regista Maria Arena e una delle protagoniste, Francesco Grasso/Franchina, pronte a dialogare con il pubblico. In serata, alle 20.30, reading Il Dio dei Puppi è grande e ti punisce, quindi dj-set “Etne-ha” alle 21.30.

Domenica 25 maggio si apre alle 12 con il “Queer Social Brunch”, occasione informale per conoscersi e fare rete, e si chiude alle 22 ai Mercati Generali con l’“Ultralovers Party” firmato SaraBamba.

«A un quarto di secolo dal primo corteo – osserva il Comitato Catania Pride – continuiamo a opporci all’assimilazione e alle derive reazionarie. Vogliamo un Pride radicale, non commerciabile, che respinga l’illusione di integrazione nel modello cis-etero-patriarcale e capitalista, riabbracciando lotta, solidarietà e libertà». Gli appuntamenti di questo fine settimana, precisano gli organizzatori, rappresentano anche un tassello essenziale dell’autofinanziamento che consentirà di costruire la Pride Week e il grande corteo del 5 luglio: «Ogni contributo, presenza e partecipazione serve a garantire una manifestazione libera, accessibile e coerente con i nostri principi».