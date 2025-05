“Il Pianista dei Sogni”: applausi al Teatro Bellini per il libro-racconto di Joseph Lu

Il palcoscenico del Teatro Massimo Bellini ha accolto ieri la presentazione di Il Pianista dei Sogni, autobiografia in chiave lirica del compositore siciliano Joseph Lu (Giuseppe Lucenti), pubblicata da TraccePerLaMeta con prefazione del Maestro Vince Tempera e già disponibile nello shop online dell’autore. Alla conferenza stampa sono intervenuti l’autore, la critica letteraria Enza Spagnolo (curatrice editoriale), il sovrintendente Giovanni Cultrera, l’attore e critico Sergio D’Arrigo, il giornalista-scrittore Biagio Maimone e, per il mondo imprenditoriale, Salvatore e Roberta Taschetti (Bsf Srl e Masseria “La Cicuta”).

Il volume ripercorre la vicenda artistica di Joseph Lu attraverso la “dimensione onirica” che, fin dall’infanzia, alimenta la sua creatività: i sogni di un bambino silenzioso si trasformano in melodie, superando incomprensioni scolastiche, timidezze familiari e difficoltà relazionali. Ne nasce un’estetica musicale “senza spazio né tempo”, in cui le regole della composizione si fondono con “la sinfonia dell’infinito”, come spiega l’autore: «Sogno e suono sono sempre stati interdipendenti; se osservare il mondo dalla prospettiva del sogno significa essere autistico, allora lo sono – perché è lì che ritrovo l’amore universale che anima le mie note».Fra pagine di poesia, gioia e sofferenza, l’autore racconta la propria “rivoluzione musicale”, intrisa delle vibrazioni provenienti dal subconscio, e invita il lettore a trasformare le sfide esistenziali in opportunità di crescita personale.

Il Pianista dei Sogni si candida così a guida emotiva oltre che artistica, capace di ispirare chi cerca, nella musica e nella scrittura, la chiave per rendere concreti i propri progetti di vita.