Un pomeriggio di paura ad Aci Sant’Antonio: una violenta tempesta di vento colpisce la città

Ieri, Aci Sant’Antonio è stata teatro di un pomeriggio di paura quando una violenta tempesta di vento si è abbattuta sulla città, provocando ingenti danni e ferendo lievemente tre persone. Le forti raffiche hanno colpito soprattutto il centro cittadino, abbattendo alberi, distruggendo le luminarie allestite per le festività e danneggiando diverse auto in sosta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente, con diverse squadre anche dal distaccamento di Acireale, effettuando oltre 30 interventi per mettere in sicurezza edifici e strade. Hanno rimosso alberi caduti, pali della luce pericolanti e pannelli fotovoltaici divelti dai tetti. In via Verdi, è stata utilizzata un’autoscala per rimuovere alcuni pannelli pericolanti da un edificio.

Crollo di un pino secolare e chiusura delle strade

Tra i danni più significativi, si segnala il crollo di un pino secolare in via Oasi, che ha parzialmente danneggiato un’abitazione e una strada vicina. Un altro albero di grandi dimensioni è caduto nei pressi della circonvallazione, causando rallentamenti al traffico. Le autorità locali hanno disposto la chiusura delle strade del centro e sospeso tutte le manifestazioni previste per la serata.

Attivato il Centro Operativo Comunale

Per gestire l’emergenza, è stato attivato il Centro Operativo Comunale. Fortunatamente, le tre persone ferite durante la tempesta hanno riportato solo lievi contusioni e sono state medicate all’ospedale di Acireale. La stima dei danni è ancora provvisoria, ma sembra essere significativa.

Previsioni meteo

Dopo il passaggio della perturbazione, l’anticiclone tornerà a rafforzarsi, portando a un miglioramento del tempo già nel corso della giornata di oggi, anche se potrebbero persistere alcuni addensamenti residui al mattino. Nel resto d’Italia, si prevede tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in aumento al Nord, in Sardegna e sull’alto Tirreno. In Sicilia, il clima si manterrà gradevole, con un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, per domenica, l’anticiclone potrebbe subire un indebolimento, portando a possibili cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.