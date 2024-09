Addio alla professoressa Anna Vullo, consigliera comunale e riferimento per i giovani di Catania

È venuta a mancare la professoressa Anna Vullo, consigliera comunale di Catania del Partito Democratico e punto di riferimento per generazioni di studenti liceali. Anche nei momenti più difficili, Anna ha continuato a dimostrare disponibilità e impegno, sempre con coraggio e determinazione.

Anna non è stata solo un’insegnante apprezzata e una consigliera comunale attiva, ma anche una donna fortemente impegnata nel sociale. Con il suo grande cuore e la sua instancabile dedizione, si è sempre prodigata per aiutare i più bisognosi, dedicando tempo ed energie per sostenere le persone in difficoltà. Tra le sue numerose iniziative, ha dato un contributo significativo alla raccolta di fondi per la costruzione di una chiesa nel quartiere di Librino, un progetto che aveva particolarmente a cuore perché lo vedeva come un’opportunità per offrire un punto di riferimento spirituale e comunitario in un’area che ne aveva bisogno.

In questo momento di dolore, la segreteria provinciale del PD e l’intero partito catanese si stringono intorno a Nino, Gianfranco e a tutta la famiglia di Anna, scrive la segretaria provinciale del partito Maria Grazia Leone. Con profonda tristezza, si apprende della sua scomparsa, che rappresenta una grande perdita non solo per il panorama politico locale, ma anche per il cuore di molti giovani che l’hanno sostenuta e con cui ha collaborato negli ultimi anni. Anna Vullo è sempre stata una figura vicina alle esigenze della comunità, dedicandosi costantemente al miglioramento della qualità della vita cittadina.

Durante il suo mandato come consigliera comunale, Anna ha lottato con passione per rendere Catania una città più sicura. Attraverso numerosi interventi in Consiglio Comunale, ha proposto misure concrete per migliorare la sicurezza e la vivibilità della città. La sua dedizione verso la comunità era evidente anche nella sua attività di insegnante, dove ha rappresentato un punto di riferimento per i giovani, incoraggiandoli a partecipare attivamente alla vita civica e sociale della città.

Poco dopo la sua elezione a consigliera comunale, Anna Vullo aveva voluto esprimere i suoi ringraziamenti con un post sui social:

“Sono profondamente grata a tutti voi che avete creduto in me e mi avete sostenuto con il vostro voto e il vostro affetto. È un onore poter rappresentare la nostra comunità in Consiglio Comunale. Mi impegnerò ogni giorno con tutta la mia energia per rendere Catania una città migliore, attenta ai bisogni dei suoi cittadini e soprattutto dei più giovani. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie di cuore a tutti!”

La scomparsa di Anna Vullo è una perdita significativa per la città di Catania. La sua eredità è quella di una donna appassionata, impegnata e vicina alle persone, soprattutto ai più giovani e ai più deboli. Sarà ricordata per il suo spirito combattivo, la sua energia contagiosa e la sua instancabile dedizione al bene comune e alle cause sociali.