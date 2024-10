Tragedia a Palagonia: dodicenne perde la vita in incidente con un monopattino

È una tragedia terribile quella accaduta a Palagonia, dove un dodicenne ha perso la vita in un incidente stradale mentre era su un monopattino insieme a un coetaneo. Lo scontro con un’auto, una Golf, è avvenuto in via Garibaldi. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo amico, trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania, non sarebbe in pericolo di vita. L’automobilista è rimasto illeso e i carabinieri stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente. Un evento drammatico che solleva nuovamente il dibattito sulla sicurezza stradale e l’uso dei monopattini.

