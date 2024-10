Completata la posa del doppio binario nel lotto Bicocca-Catenanuova

È stato raggiunto un importante traguardo nei lavori sulla linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania: la posa del doppio binario sui 38 chilometri del Lotto 6, tra Bicocca e Catenanuova, è stata completata. Questo progetto, realizzato da Webuild per conto di Rfi (Gruppo FS), vede come commissario di governo Filippo Palazzo, ed ha raggiunto un avanzamento complessivo di oltre l’86%. L’obiettivo è attivare la tratta nella primavera del 2025.

Uno degli aspetti più significativi del progetto è l’eliminazione di tutti i passaggi a livello lungo la tratta, garantendo una viabilità stradale alternativa e più sicura, senza interferenze con il traffico ferroviario. Parallelamente, è stato completato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale delle stazioni di Catania Bicocca, Motta Sant’Anastasia, Sferro e Catenanuova per l’inserimento del doppio binario.

Il cantiere Bicocca-Catenanuova ha coinvolto fino a 400 lavoratori, di cui oltre il 90% provenienti dalla regione, e oltre 600 aziende partner dall’inizio dei lavori. Una volta ultimato, il raddoppio ferroviario permetterà un incremento dei treni in transito, una riduzione dei tempi di percorrenza e una spinta alla mobilità sostenibile, favorendo il trasporto ferroviario rispetto a quello su gomma.

Webuild, azienda leader nel settore della mobilità sostenibile, è impegnata in Sicilia nella realizzazione di otto lotti, sette dei quali riguardano tratte ferroviarie della direttrice Palermo-Catania-Messina, mentre l’ottavo riguarda la costruzione dell’autostrada Ragusana, che collegherà Ragusa a Catania. Questi progetti fanno parte del corridoio scandinavo-mediterraneo della rete Ten-T e mirano a dotare l’isola di infrastrutture di trasporto moderne, promuovendo lo sviluppo economico e creando occupazione specializzata. Si stima che i lavori coinvolgeranno complessivamente settemila persone, con oltre tremila già operative e circa 1.200 imprese della filiera.

Oltre a questi progetti in Sicilia, Webuild è impegnata in altre opere strategiche in Italia, come il Nodo di Genova-Terzo Valico dei Giovi, l’Alta Velocità Verona-Padova e la linea Napoli-Bari, tutte inserite nella rete Ten-T per promuovere una mobilità sostenibile a livello europeo.