Questa mattina, poco prima delle 8, si è verificato un tamponamento a catena sulla Tangenziale di Catania, nel tratto tra gli svincoli di Gravina di Catania e San Giovanni Galermo, in direzione Siracusa. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La Polizia Stradale di Catania, intervenuta sul posto, ha riferito di un solo ferito. Nonostante sia stata riaperta una corsia, il traffico risulta rallentato.

Continue Reading