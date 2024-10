Incontro sullo sviluppo economico tra Confindustria Catania e l’Assessorato alle Attività Produttive

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede di Confindustria Catania in viale Vittorio Veneto, un importante incontro tra i vertici dell’associazione degli industriali catanesi e l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana. L’Assessore Edy Tamajo ha incontrato il consiglio di presidenza di Confindustria, guidato da Maria Cristina Busi Ferruzzi, per discutere strategie di sviluppo economico e rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale.

Durante l’incontro, l’assessore Tamajo ha riaffermato l’impegno della Regione Siciliana nel sostenere la crescita delle imprese catanesi, sottolineando l’importanza di una collaborazione strutturata con l’associazione degli industriali. “La sinergia con Confindustria Catania è fondamentale per migliorare la competitività e promuovere lo sviluppo economico della nostra area – ha dichiarato Tamajo -; la presenza mia e del direttore generale Carmelo Frittitta, insieme al commissario dell’Irsap Marcello Gualdani, testimonia la volontà di mantenere un dialogo costante con le realtà imprenditoriali del territorio”.

L’assessore ha annunciato la disponibilità di oltre un miliardo e mezzo di euro, stanziati attraverso il programma Fesr 2021-2027, destinati a settori strategici come la ricerca, l’innovazione, il trasferimento tecnologico, la transizione digitale e l’efficientamento energetico. Ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare la presenza amministrativa a Catania per migliorare l’efficienza burocratica e facilitare l’accesso delle imprese alle risorse regionali.

Un’ulteriore tappa della giornata ha visto Tamajo confrontarsi anche con i rappresentanti di Confindustria Siracusa, con particolare attenzione alle sfide che le imprese locali dovranno affrontare in relazione alla transizione energetica e alla decarbonizzazione, temi cruciali per il futuro del Polo Industriale siracusano. Il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, ha espresso preoccupazione per i costi elevati legati ai processi di transizione, auspicando misure più efficaci a livello europeo. Tamajo ha assicurato che il governo regionale prenderà in seria considerazione tali problematiche e le porterà all’attenzione del governo nazionale, riconoscendo l’importanza strategica del Polo Industriale per l’economia siciliana.

Questo incontro rappresenta un ulteriore passo avanti verso una cooperazione più stretta tra istituzioni pubbliche e imprese, finalizzata a stimolare la crescita economica e favorire nuovi investimenti nel territorio.