Strade killer nel Catanese, due motociclisti morti in poche ore: è allarme sicurezza

Nuovo drammatico bilancio sulle strade della provincia etnea, sempre più spesso scenario di incidenti mortali. Due giovani centauri, un uomo e una donna, hanno perso la vita in circostanze diverse ma accomunate dalla tragedia e da un territorio che continua a mietere vittime. La prima tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato, lungo la Strada Statale 121, tristemente nota come “la strada della morte”. A perdere la vita è stato Gaspare Calì, 35 anni, residente a Camporotondo Etneo. Stava percorrendo la statale in direzione Paternò, nei pressi di Misterbianco, quando – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo dello scooter ed è andato a impattare violentemente contro lo spartitraffico centrale. Il mezzo ha proseguito per altri 50-60 metri prima di fermarsi. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, probabilmente per le gravi lesioni causate dall’urto contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco e della Compagnia di Catania Fontanarossa, oltre al personale per il ripristino della viabilità, rallentata anche nelle ore notturne. Il sindaco di Camporotondo Etneo, Filippo Rapisarda, ha espresso il cordoglio della comunità: «Un momento drammatico per tutti noi. Il pensiero va alla famiglia, colpita da un lutto improvviso». A poche ore di distanza, un altro tragico incidente si è verificato sulla Strada Statale 417, in territorio di Mineo, direzione Catania. A perdere la vita è stata Eleonora Cozzetto, 34 anni da compiere proprio oggi, originaria di Grammichele. In sella alla sua moto KTM 400, stava viaggiando insieme ad altri amici motociclisti quando, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La caduta è stata fatale: Eleonora è deceduta sul colpo per i gravi politraumi riportati.

La giovane donna, molto conosciuta e apprezzata nella sua comunità, era una grande appassionata di motociclismo. Il sinistro è avvenuto al km 33+700, in un tratto di rettilineo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palagonia, i colleghi della Stazione di Mineo, i Vigili del Fuoco di Palagonia e il personale dell’Anas. Il traffico è stato deviato per ore su percorsi alternativi. La salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Catania. Quella che doveva essere una giornata di festa e libertà in sella alla moto si è trasformata in una tragedia che ha scosso profondamente tutta la provincia. Le due tragedie riaccendono i riflettori sull’emergenza sicurezza stradale nel Catanese. La Statale 121, già nota per la sua pericolosità, continua a essere teatro di incidenti mortali, nonostante i lavori di messa in sicurezza avviati di recente. Ma anche la Statale 417, arteria cruciale tra Catania e Gela, non è da meno per numero di sinistri e criticità.