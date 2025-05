“Spiaggia Libera 1” resta pubblica: AdSP Catania annuncia pulizia, nuova gestione parcheggio e trasferimento arenile

L’Autorità di Sistema Portuale di Catania manterrà pubblica l’ex “spiaggia libera numero uno” e avvierà interventi di pulizia e sicurezza, insieme a un’ordinanza congiunta con la Capitaneria per regolare gli accessi. Il parcheggio antistante verrà affidato a breve, con Amts tra i possibili gestori. Il Comune e l’AdSP stanno concordando il saldo di un canone residuo di 14mila euro per la concessione temporanea del 2024. La spiaggia sarà riallestita su un tratto di 10mila metri tra il Lido Azzurro e l’Arcobaleno con aree dedicate ai disabili, passerelle e servizi balneari; proseguono intanto i lavori sulle spiagge libere 2 e 3, inclusa la conferma dell’accesso ai cani nel numero 3. Inoltre, la gara per la riqualificazione della foce dell’Acquicella è stata aggiudicata e, dopo le verifiche, i lavori partiranno per un’inaugurazione entro metà 2026. Novità sul Piano regolatore portuale sono attese tra luglio e settembre.

