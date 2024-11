Solidarietà e Comunità: la colletta alimentare e la Giornata Mondiale dei Poveri

Con l’avvicinarsi della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, fissata per sabato 16 novembre, cresce l’attenzione verso le famiglie in difficoltà in Sicilia, dove la rete Banco Alimentare supporta quasi 300.000 persone. “A volte vorremmo fare di più per gli altri – afferma monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, in un videomessaggio – e cerchiamo le occasioni. La Colletta alimentare è questa occasione”.

Domenica 17 novembre si celebrerà anche l’ottava Giornata Mondiale dei Poveri, con il tema “La preghiera del povero sale fino a Dio”. Per l’occasione, la Diocesi di Catania, la Caritas e le Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare hanno organizzato una serie di iniziative.

Le celebrazioni iniziano sabato 16 novembre alle 19:30 con una veglia di preghiera alla Chiesa del S. Cuore ai Cappuccini, presieduta da don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas. Domenica 17 novembre, nella Chiesa di S. Nicola L’Arena, si terrà la Festa di S. Elisabetta d’Ungheria, con la celebrazione eucaristica alle 11 e la 15ª edizione del Pranzo di Sant’Elisabetta alle 13, presieduto da monsignor Vincenzo Branchina, vicario generale della Diocesi. Sempre alle 13, nel Salone “Michelangelo Virgillito” di Paternò, la Caritas vicariale ha organizzato un pranzo per le persone in difficoltà.

Le iniziative seguono l’appello di Papa Francesco: «La Giornata mondiale dei poveri è ormai un appuntamento per ogni comunità ecclesiale, un’opportunità per ascoltare la preghiera dei poveri, prendere coscienza della loro presenza e necessità, e sostenere concretamente chi è nel bisogno». Il Papa sottolinea l’importanza di riconoscere il valore di chi, pur tra difficoltà materiali, conserva e promuove i valori essenziali della vita, invitando i credenti a remare controcorrente rispetto a una cultura che mette al primo posto la ricchezza.

La Colletta Alimentare rappresenta quindi una risposta concreta per sostenere le famiglie siciliane che lottano ogni giorno contro la povertà, e per rafforzare la coesione sociale. «Donare ci permette di guardare negli occhi chi riceve, sentendoli come nostri fratelli e sorelle», aggiunge monsignor Renna. Il suo videomessaggio è disponibile sul canale YouTube del Banco Alimentare della Sicilia.

Secondo un recente rapporto della Caritas, sono state 8.535 le persone aiutate nel 2023 da 41 parrocchie dell’Arcidiocesi etnea, un terzo del totale, soprattutto per aiuti alimentari e pagamento delle utenze, evidenziando i problemi della disoccupazione e della povertà educativa.

Questa giornata è un’occasione per sensibilizzare la comunità e offrire un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà, rispondendo così alle esigenze dei più fragili.