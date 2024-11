Operazione Antimafia a Catania: Scacco ai Clan Santangelo e Mazzei

La Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura di Catania, ha portato a termine un’operazione antimafia, dove sono stati coinvolti oltre un centinaio di agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, sotto la supervisione della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

L’operazione mira a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di 18 persone indagate per diversi reati, tra cui omicidio aggravato dalle finalità mafiose, associazione di tipo mafioso (legata ai clan Santangelo di Adrano e Mazzei, noti come “carcagnusi” di Catania), e porto e detenzione illegale di armi da fuoco aggravato per favorire l’associazione mafiosa di appartenenza.

Le indagini hanno permesso di identificare gli esecutori materiali di un omicidio avvenuto nel 2016, oltre a svelare i soggetti ai vertici del clan Santangelo di Adrano e del gruppo Mazzei di Catania attivo nel territorio di Adrano.