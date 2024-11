Il Catania Film Fest 2023 Prende il Via: Quattro Giorni di Cinema tra Culture e Competizioni

Dopo l’apertura ufficiale presso l’Auditorium “Concetto Marchesi” del Palazzo della Cultura, alla presenza delle autorità cittadine e con la premiazione della Presidente della Grande Giuria, Stefania Casini, il Catania Film Fest entra nel vivo. Da giovedì 14 novembre, il festival si trasferisce per quattro giorni allo Zo Centro Culture Contemporanee, dove presenterà un ricco programma di proiezioni e eventi fino alla sua conclusione.

Le proiezioni iniziano dalle 8:30 del mattino e proseguono fino all’ora di pranzo, con le tre sezioni in competizione: documentari e film di finzione. In Sala Verde, per la sezione Catania Film Italiana, saranno proiettati tre titoli: Amen di Andrea Baroni, Agàpe di Velania A. Mesay e Tomy Mellina Bares, e Come pesci nell’acqua di Veronica Spedicati.

Parallelamente, in Sala Grigia, il pubblico potrà assistere ai cortometraggi della sezione Catania Corto Euromediterranea, con opere provenienti da 18 Paesi, tra cui Siria, Romania e Italia. Alcuni dei titoli in concorso sono 3350 di Sara Kontar, Remote di Dana Rogoz, Il giardino delle delizie di Simone Spampinato, e molti altri film che offriranno una panoramica variegata del cinema corto internazionale.

Nel pomeriggio, dalle 16:00, in Sala Verde, spazio alla sezione Catania Film Euromediterranea con i film Sounds Like a Great Project! di Mr. Valents e Inpaintings di Ozan Voleri. La giornata continua in Sala Grigia dalle 20:00 con una degustazione di vini delle Cantine Tenute Orestiadi, un’opportunità per unire la passione per il cinema al piacere dell’enogastronomia.

La serata si chiude con un omaggio al grande maestro del cinema muto Ernst Lubitsch. In Sala Verde sarà proiettata la commedia fantastica Die Puppe (1919), sonorizzata dal vivo dal duo Paolo Spaccamonti & Ramon Moro in collaborazione con Zo, per una suggestiva esperienza di cinema e musica.

Il Catania Film Fest, riconosciuto dal Coordinamento dei Festival Cinematografici in Sicilia e patrocinato dal Parlamento europeo, è sostenuto dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, dalla Sicilia Film Commission e dal Ministero della Cultura. Il festival beneficia inoltre del supporto di numerosi partner, tra cui Tenute Orestiadi, Distilleria dell’Etna dei F.lli Russo, e Cantine Fina, insieme ad altri sponsor e associazioni che rendono possibile questa celebrazione del cinema europeo e mediterraneo.