Sicurezza in aumento a Catania: nuovi controlli della Polizia sotto la guida del Questore Bellassai

Da quando Giuseppe Bellassai ha assunto l’incarico di Questore a Catania, la sicurezza nelle aree più problematiche della città è decisamente aumentata. Un esempio significativo è il recente intervento nel quartiere San Berillo, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” hanno effettuato un controllo straordinario per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, seguendo le nuove direttive del Questore.

Durante le operazioni di pattugliamento in via Luigi Sturzo, quattro uomini di nazionalità marocchina, tutti irregolari sul territorio italiano, sono stati identificati mentre bivaccavano in un’area degradata adiacente alla sede stradale. Gli uomini vivevano in condizioni fatiscenti tra rifiuti ed erbacce, evidenziando la necessità di un intervento immediato. La Polizia ha prontamente segnalato il caso ai proprietari del terreno per avviare una pulizia straordinaria dell’area.

Grazie all’intervento coordinato dalla Questura sotto la guida di Bellassai, sono stati emessi decreti di espulsione per due degli uomini identificati, mentre ulteriori verifiche sono in corso per gli altri due presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, al fine di stabilire la loro posizione in modo esaustivo.

L’attività di controllo è stata eseguita in maniera integrata e coordinata, coinvolgendo agenti del “Centrale”, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, la Polizia Stradale, la squadra cinofili e la Polizia Locale. Questo dispiegamento di forze ha consentito di controllare in dettaglio l’intero quartiere, rilevando numerose irregolarità.

Durante il pattugliamento sono state identificate 45 persone, 14 delle quali con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 35 veicoli, contestando 22 infrazioni al Codice della strada, tra cui guida senza casco, mancanza di assicurazione, assenza di revisione periodica e guida senza patente. Le violazioni hanno portato a sanzioni complessive per 8.500 euro e all’esecuzione di fermi amministrativi per 60 giorni in casi di guida senza casco e al sequestro del mezzo per guida senza copertura assicurativa.

Questi interventi, condotti sotto la guida del Questore Giuseppe Bellassai, dimostrano un impegno concreto nel rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio a Catania.