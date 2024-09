Arrestato parcheggiatore abusivo per aggressione e minacce agli agenti di Polizia

È stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo in piazza Turi Ferro, a Catania, e ha reagito violentemente, aggredendo e minacciando gli agenti della squadra Volanti durante la verifica dei suoi documenti di identità.

L’uomo, un pregiudicato di 41 anni di nazionalità marocchina, ha manifestato un comportamento aggressivo quando i poliziotti si sono avvicinati per effettuare un controllo. Sentendosi “disturbato” nella sua attività illecita, ha dato in escandescenze. Un altro parcheggiatore abusivo presente in piazza è riuscito a fuggire alla vista degli agenti, facendo perdere le proprie tracce.

Durante l’intervento, il 41enne ha insultato e minacciato i due agenti delle Volanti della Questura con frasi offensive e intimidatorie: “Andate via, sbirri di merda. Non vi avvicinate perché vi ammazzo”. I poliziotti hanno cercato di calmarlo, ma l’uomo è passato alle vie di fatto, aggredendo fisicamente i due agenti. A quel punto, è stato necessario l’uso del taser per immobilizzarlo. Nonostante ciò, l’uomo ha continuato a inveire e a colpire uno degli agenti con un pugno alla spalla.

Infine, il 41enne è stato arrestato per violenza, minacce, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Anche durante il trasporto verso l’auto della Polizia, ha opposto resistenza, danneggiando il veicolo.

Informato il Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato condotto in carcere dopo l’espletamento di tutte le procedure del caso.