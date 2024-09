Sicurezza Estiva: L’impegno del Comando Provinciale Carabinieri di Catania

Anche questa estate, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, grazie alla sua capillare presenza sul territorio (con 9 Compagnie, 2 Tenenze e 61 Stazioni) e all’efficace collaborazione con i reparti speciali (Nucleo Antisofisticazione e Sanità, Nucleo Operativo Ecologico e Nucleo Ispettorato del Lavoro), ha garantito importanti servizi per mantenere l’ordine civile e la sicurezza nelle comunità di Catania e dei centri minori.

Prevenzione e Sicurezza per la comunità

Durante i mesi di giugno, luglio e agosto, i Carabinieri hanno intensificato le attività di prevenzione per contrastare i reati in corso, risolvere controversie private e familiari, e assistere i cittadini in situazioni di disagio. Sono stati organizzati incontri nei centri di aggregazione della provincia per sensibilizzare le persone, soprattutto anziane, sui rischi delle truffe, spiegando come riconoscere i metodi utilizzati dai truffatori. Grazie a questa attività preventiva, sono state sventate oltre 70 truffe, grazie alla prontezza dei cittadini nel contattare i Carabinieri in caso di sospetto.

Lotta ai reati predatori e alla criminalità organizzata

Sono state dispiegate numerose risorse per prevenire i furti nelle abitazioni lasciate vuote per le ferie, arrestando in flagranza dieci “topi d’appartamento”. Sono stati effettuati anche controlli specifici per la sicurezza alimentare in ristoranti e food truck, in collaborazione con il Nucleo Anti Sofisticazione, e accertamenti per tutelare i lavoratori sia nei locali commerciali che nei cantieri edili. Nelle aree rurali, il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha intensificato la lotta al lavoro nero e al fenomeno del caporalato.

Contrasto allo spaccio di droghe e alla detenzione di armi

Durante l’estate, i Carabinieri hanno smantellato diverse piazze di spaccio, sequestrato grandi quantità di stupefacenti, armi e munizioni, sottraendole alla criminalità organizzata e comune.

Controlli stradali e sicurezza dei cittadini

Il Nucleo e le Sezioni/Aliquote Radiomobili hanno garantito un supporto costante a cittadini e turisti, rispondendo alle chiamate di emergenza ricevute tramite il 112 N.U.E. Nei tre mesi estivi, sono state impiegate circa 1.000 pattuglie, che hanno identificato oltre 4.000 persone e controllato circa 2.600 veicoli. I controlli stradali sono stati rafforzati per garantire la sicurezza della circolazione, prevenire incidenti e disciplinare gli automobilisti irresponsabili. L’uso di etilometri ha permesso di individuare chi guidava in stato di ebbrezza, portando a denunce penali e al sequestro dei veicoli, oltre a 250 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Innovazioni nel piano di sicurezza stradale

Per la prima volta a Catania, è stato implementato un servizio speciale nell’ambito del “Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030”, grazie a una collaborazione interistituzionale promossa dal “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Questo servizio ha utilizzato un laboratorio mobile, dotato di strumenti avanzati per test antidroga e del tasso alcolemico, proveniente direttamente da Roma.

Questi sforzi evidenziano l’impegno continuo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania nella tutela della sicurezza pubblica e nella promozione della convivenza civile, rafforzando il legame di fiducia con la comunità.