Parcheggio con minacce in piazza Spirito Santo: arrestato un 35enne per tentata estorsione

Avevano lasciato l’auto in piazza Spirito Santo per godersi una serata in centro dopo il turno di lavoro, ma davanti a loro è comparso un posteggiatore irregolare che pretendeva 5 euro “a titolo di guardiania”. I due giovani, entrambi di origine indiana, hanno finto di non capire e si sono allontanati verso un ristorante, sperando di evitare guai. Al ritorno, l’uomo era ancora lì, affiancato da un complice di 35 anni, cittadino marocchino. Quest’ultimo ha alzato il tiro: «A Catania funziona così: o pagate o vi vengo a cercare, ho preso la targa». Per rendere più credibile la minaccia, ha colpito uno dei ragazzi con schiaffi leggeri al volto e alla nuca, lasciando intendere che la violenza poteva peggiorare.

Le vittime hanno però chiesto aiuto al 112 e, mentre la scena veniva filmata con uno smartphone, è arrivata una volante. I due malviventi hanno tentato la fuga, convinti che la polizia non potesse “far loro nulla”, ma dopo pochi metri il 35enne è stato bloccato e tratto in arresto per tentata estorsione aggravata. L’uomo vanta numerosi precedenti per spaccio, rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il Gip di Catania, convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendola l’unica misura adeguata alla gravità dei fatti. La Polizia di Stato, lodando il coraggio dei due ragazzi, invita gli automobilisti a non assecondare richieste illegali e a segnalare i posteggiatori abusivi tramite l’app “YouPol”, rafforzando così la collaborazione fra cittadini e forze dell’ordine.