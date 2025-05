Catania, ladro seriale incastrato dalla Polizia: denunciato 49enne

Era diventato un vero e proprio “specialista” dei furti in abitazione, con colpi mirati alle pertinenze esterne delle case nel quartiere di Nesima Superiore, a Catania. Ma la sua attività criminale è stata interrotta grazie all’intervento della Polizia di Stato, che ha individuato e denunciato un uomo di 49 anni, catanese, con precedenti, ritenuto responsabile di una serie di episodi avvenuti tra la fine di marzo e la metà di aprile. Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Nesima”, sono scattate a seguito delle denunce presentate dalle vittime, che in giorni diversi hanno segnalato intrusioni nei propri balconi e giardini. L’uomo avrebbe asportato luci decorative, accessori da esterno, attrezzature da giardinaggio (tra cui tagliaerba e soffiatori), oltre ad elettrodomestici come aspirapolvere e aspira-cenere per stufe a pellet.

L’attività investigativa della squadra di polizia giudiziaria ha permesso di individuare un comune denominatore nei cinque episodi denunciati: le modalità operative, infatti, erano molto simili. Un residente, inoltre, ha riferito di aver sorpreso un individuo sospetto nei pressi della propria abitazione, fornendo una descrizione fisica utile agli accertamenti. Determinanti si sono rivelate le immagini di videosorveglianza installate nella zona, che hanno documentato parte delle azioni del presunto ladro. Incrociando i dati raccolti con le conoscenze maturate sul territorio e con i profili noti alla criminalità locale, i poliziotti sono risaliti al 49enne, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato quindi indagato in stato di libertà per **quattro furti aggravati** e **un tentato furto**, commessi nell’arco di poche settimane. Resta ferma, come previsto dall’ordinamento, la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.