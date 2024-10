Nuove Competenze per il Commissario Nazionale della Depurazione: Fabio Fatuzzo

Le responsabilità del Commissario nazionale della Depurazione delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, sono state recentemente ampliate. Grazie al decreto legge del 17 ottobre 2024, Fatuzzo potrà ora occuparsi anche del riuso delle acque reflue, un tema che lui stesso aveva più volte sollecitato.

Il decreto, volto alla “tutela ambientale del Paese”, include nuove disposizioni per la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione ambientale, la promozione dell’economia circolare e interventi in materia di bonifiche e dissesto idrogeologico. Il ruolo di Fatuzzo, in questo nuovo contesto, sarà quello di coordinare e gestire gli interventi relativi al riuso delle acque reflue, con l’obiettivo di garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e contrastare eventuali crisi idriche. Il provvedimento chiarisce che queste attività non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

“Sono onorato di ricevere questa nuova delega,” ha commentato Fatuzzo, “che amplia le competenze del mio attuale incarico per la depurazione delle acque. L’Italia ha il potenziale per diventare un leader nella gestione idrica sostenibile, e il riuso delle acque rappresenta una delle soluzioni chiave per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della scarsità delle risorse idriche.”

Fatuzzo ha inoltre sottolineato l’importanza di una politica nazionale del riuso: “L’acqua non mancherà mai, ma è più corretto dire che sarà l’acqua potabile a scarseggiare. Una politica oculata permetterà di recuperare l’acqua depurata, che fino a ora era destinata a rifiuto, e di utilizzarla per soddisfare le esigenze agricole e industriali. Questo ridurrà la pressione sull’acqua potabile, risorsa essenziale per le comunità. Con un piano di riuso efficace, potremo limitare i problemi legati alla siccità.”

Il nuovo mandato di Fatuzzo segna un passo importante nella direzione di una gestione più sostenibile e lungimirante delle risorse idriche del Paese.