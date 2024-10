Simulato suicidio: fidanzato e amico a giudizio per omicidio

Il Gip di Caltagirone ha disposto il rinvio a giudizio per Costel Balan, 34 anni, di nazionalità romena, e Gheorghe Ciprian Apetrei, 35 anni, connazionale e amico. Entrambi sono accusati dell’omicidio della venticinquenne moldava Vera Schiopu, trovata impiccata il 19 agosto 2022 in un casolare situato in contrada ‘Sferro’, tra Ramacca e Paternò. Secondo l’accusa, i due avrebbero simulato il suicidio della giovane donna.

Fermati dai carabinieri, Balan, il fidanzato della vittima, e Apetrei, si sono sempre dichiarati innocenti. I loro legali, Alessandro e Michela Lapertosa, li difenderanno nel processo la cui prima udienza è prevista per novembre presso la Corte d’Assise di Catania. La notizia è stata diffusa dal sito Livesicilia e successivamente confermata da fonti legali.