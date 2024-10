Tragedia a Giarre, in corso Europa, dove un uomo anziano ha perso la vita dopo essere stato investito da una Fiat Panda. L’impatto è stato fatale, e nonostante l’immediato intervento di tre ambulanze, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della Polizia municipale di Giarre sono intervenuti sul luogo dell’incidente per condurre i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

