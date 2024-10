Stalking e Violenza: Arrestato un 26enne a Santa Maria di Licodia

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia (CT) hanno arrestato un 26enne pregiudicato per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. L’allarme è scattato intorno alle 9:30, quando la Centrale Operativa di Paternò ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una donna terrorizzata. Immediatamente, una pattuglia dell’Arma, già impegnata in un servizio di prevenzione, è stata inviata presso l’abitazione della vittima.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’uomo chiuso nella sua auto, parcheggiata proprio davanti alla casa della donna. Una volta messo in sicurezza, è stato perquisito e arrestato. La vittima, visibilmente scossa, è uscita di casa per raccontare ai carabinieri quanto accaduto: l’ex convivente, nel tentativo di entrare con la forza, aveva rotto il vetro della porta d’ingresso, terrorizzandola.

Due vicini di casa, che hanno assistito alla scena, hanno confermato che l’uomo aveva usato un oggetto simile a un’arma per infrangere il vetro, con l’apparente intento di aggredire la donna. La vittima ha rivelato che la situazione andava avanti da almeno un anno, da quando la relazione era finita. Nonostante il trasferimento dell’uomo in un’altra abitazione, lui continuava a perseguitarla, con pedinamenti e appostamenti. Solo pochi mesi fa la donna aveva già denunciato il 26enne per stalking, portando il Giudice a rinviarlo a giudizio.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per lui la misura cautelare in carcere.