Controlli della Polizia in Ristoranti di Catania: Denuncia e Sanzioni per Irregolarità nei Menù

I controlli amministrativi disposti dal Questore di Catania continuano a garantire il rispetto delle normative sanitarie e la sicurezza dei consumatori. Nella giornata di ieri, il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” ha coordinato ispezioni mirate in due locali di ristorazione in via Gemmellaro, scoprendo diverse irregolarità.

Nel primo dei due esercizi, la squadra amministrativa, insieme al Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha riscontrato che il menù non riportava le indicazioni sugli ingredienti, violazione per cui il titolare ha ricevuto una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Nel secondo locale, invece, è scattata una denuncia per il gestore. Gli agenti hanno rilevato l’uso di buccia di lime trattata con fungicidi chimici nella preparazione dei cocktail, una pratica considerata dannosa per la salute dei clienti. La denuncia all’Autorità Giudiziaria riguarda quindi il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, e sono stati sequestrati 4,5 chili di agrumi potenzialmente pericolosi.

Questi interventi dimostrano l’impegno delle autorità per assicurare elevati standard di sicurezza alimentare e vigilare sulla qualità dei prodotti offerti ai consumatori.