Forza Italia riunita a Santa Flavia: “Al centro del Mediterraneo” per il futuro della Sicilia e dell’Italia

Oggi e domani, all’Hotel Domina-Zagarella di Santa Flavia (Palermo), si tiene la convention nazionale di Forza Italia, intitolata “Al centro del Mediterraneo”. La kermesse vede la partecipazione del segretario nazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, dei presidenti dei gruppi parlamentari Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, e del capogruppo al Parlamento Europeo, Fulvio Martusciello. Presente anche il presidente della Regione Sicilia e del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani, insieme a ministri, sottosegretari, parlamentari e militanti del partito.

Nel suo intervento, Tajani ha elogiato l’operato del governatore siciliano Schifani, lodando la gestione delle emergenze regionali come la siccità e affermando che la sua ricandidatura a fine mandato sarebbe una “scelta naturale”. Da parte sua, Schifani ha dichiarato di essere concentrato sui problemi locali, come il completamento dei termovalorizzatori e il contrasto alla povertà, esprimendo anche il suo apprezzamento per il modello elettorale adottato da Forza Italia alle ultime elezioni europee.

“Forza Italia alle Europee in Sicilia ha sperimentato un modello che si è rivelato vincente: aggregare sotto al suo simbolo quei partiti e quei soggetti che per storia si riconoscono nel Partito Popolare Europeo,” ha affermato Schifani, sottolineando l’importanza di unire le forze. “I voti sono tutti gli stessi, ma se si aggregano è meglio,” ha concluso.

Nel suo discorso d’apertura, Schifani ha ricordato Silvio Berlusconi, sottolineando che “è sempre nella coscienza di tanti italiani”. Ha anche ringraziato Tajani per il suo impegno e la sua guida, in un momento delicato per le sfide internazionali.

A margine della kermesse, Schifani ha commentato anche la recente bocciatura in aula del ddl governativo sulle Province: “Il ddl governativo sulle Province è stato bocciato in aula a voto segreto, quindi il governo ne ha preso atto e non assume più iniziative di tal genere. Se poi il Parlamento, nella sua sovranità, dovesse assumersi delle responsabilità legislative, le depositi e le valuti, ma su questo il governo sarà neutro,” ha affermato, riaffermando il rispetto per l’autonomia legislativa del Parlamento.

La convention è stata inoltre occasione di annuncio di iniziative economiche. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha annunciato uno stanziamento di oltre due miliardi di euro a favore delle imprese siciliane, un supporto senza precedenti. Tamajo ha sottolineato l’importanza della lotta alla burocrazia e del miglioramento delle infrastrutture, indicate come ostacoli alla crescita economica regionale. Ha evidenziato, inoltre, come la Sicilia, grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, possa giocare un ruolo centrale nel mercato globale, promuovendo un’economia moderna e competitiva.