Controdine sulla nomina di La Rocca: per Musumeci nessuna incompatibilità

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 07 Ottobre 2025 - 07:30

Mario La Rocca

I decreti del governo Musumeci chiariscono che per Mario La Rocca non sussisteva alcuna condizione di incompatibilità con il suo incarico dirigenziale.

PALERMO – I decreti emanati dall’allora governo Musumeci in merito alla posizione del dirigente generale Mario La Rocca, all’epoca a capo del Dipartimento Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale alla Salute, non mettevano in discussione la legittimità della sua nomina. Come appreso dall’Ansa, i provvedimenti rispondevano alla richiesta dello stesso dirigente di chiarire l’eventuale insorgenza di conflitti di interesse, analogamente a quanto avviene per assessori regionali che si astengono dalle deliberazioni o consiglieri comunali che non partecipano a determinate votazioni.

Questi decreti rappresentavano uno strumento per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo 39 dell’8 aprile 2013, distinguendo tra inconferibilità e incompatibilità: due situazioni diverse, ma spesso confuse nel dibattito pubblico. L’obiettivo era identificare con precisione eventuali casi di conflitto d’interesse durante lo svolgimento dell’incarico, senza generalizzazioni.

Per l’esecutivo Musumeci – con Ruggero Razza assessore alla Salute – La Rocca non si trovava in alcuna condizione di inconferibilità o incompatibilità. Al contrario, la verifica aveva riguardato un’unica ipotesi di conflitto d’interesse, affrontata e risolta già con il decreto del 2018.

In altre parole, secondo fonti dell’ex governo, non era in discussione la legittimità dell’incarico dirigenziale, ma solo l’esigenza di prevenire eventuali situazioni future, garantendo trasparenza e correttezza amministrativa.

Tags: ,

Turismo, prorogati i termini per accedere ai fondi europei: in Sicilia disponibili 193 milioni

Redazione 07 Ottobre 2025 - 07:53

Centrodestra siciliano tra alleanze e fratture

Redazione 07 Ottobre 2025 - 07:50

Ad Aci Sant’Antonio torna Forza Italia in Consiglio Comunale: Alfio Puglisi aderisce al partito

Redazione 06 Ottobre 2025 - 16:35

Marzamemi Book Fest: la cultura che fa impresa e sviluppo al Sud

Redazione 06 Ottobre 2025 - 15:35

Piano welfare, nuove agevolazioni per il personale scolastico

Redazione 06 Ottobre 2025 - 15:06

Festa dell’Amicizia tra memoria e politica: Schifani, Cuffaro e la nuova sfida della DC in Sicilia

L.P 06 Ottobre 2025 - 06:54

Ultimissime

Turismo, prorogati i termini per accedere ai fondi europei: in Sicilia disponibili 193 milioni

Redazione 07 Ottobre 2025 - 07:53

Centrodestra siciliano tra alleanze e fratture

Redazione 07 Ottobre 2025 - 07:50

Ennesimo caso di salmonella: il ministero avverte “È dappertutto” | Via dagli scaffali anche le uova, supermercati svuotati

Carolina Falco 07 Ottobre 2025 - 07:35

Controdine sulla nomina di La Rocca: per Musumeci nessuna incompatibilità

Redazione 07 Ottobre 2025 - 07:30

Casa, tassato il superbonus edilizio: dovrai pagare 1200€ o perdi tutti i vantaggi fiscali | La riforma del Testo Unico Edilizia

Carolina Falco 06 Ottobre 2025 - 21:35