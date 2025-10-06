Ad Aci Sant’Antonio torna Forza Italia in Consiglio Comunale: Alfio Puglisi aderisce al partito

Alfio Puglisi rientra in Forza Italia ad Aci Sant’Antonio, rafforzando il radicamento del partito nel catanese e puntando all’obiettivo “primo partito” in provincia di Catania.

ACI SANT’ANTONIO – Forza Italia riconquista un seggio nel Consiglio Comunale di Aci Sant’Antonio, nel cuore del catanese, grazie all’adesione del consigliere Alfio Puglisi, tra i più votati e con maggiore esperienza amministrativa nel comune simbolo del carretto siciliano.

A darne notizia è il deputato regionale azzurro Salvo Tomarchio, che accoglie con soddisfazione l’ingresso di Puglisi nei ranghi del partito: “Sempre più amministratori e cittadini apprezzano la coerenza della linea politica del Segretario nazionale Tajani e l’azione di buongoverno del Presidente Schifani. Tutto questo agevola il nostro impegno quotidiano per far crescere Forza Italia nel territorio catanese. Ringrazio il Consigliere Puglisi per la fiducia, la sua esperienza sarà un valore aggiunto per la nostra squadra. Da più di un anno registriamo costanti richieste di adesione: l’obiettivo di vedere Forza Italia primo partito in Provincia di Catania non è più un tabù”.

Soddisfatto anche Alfio Puglisi, per il quale si tratta di un ritorno naturale nel partito: “Si tratta di un naturale ritorno a casa. Dopo alcuni anni in cui non avevo più condiviso la linea del partito a Catania, l’entusiasmo e il costante lavoro sul territorio dell’on. Tomarchio mi hanno convinto. Il nuovo corso che sta tracciando dentro il partito sta facendo di Forza Italia una presenza sempre più protagonista. Da oggi difendiamo con ancora più determinazione le istanze dei nostri concittadini”.