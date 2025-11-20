Catania, operazione “Parco Giochi”: arresti per droga e armi

Dieci misure cautelari eseguite dai Carabinieri tra Catania e Ravenna contro un gruppo ritenuto coinvolto in traffico di droga e armi.

All’alba di oggi oltre 80 militari del Comando provinciale Carabinieri di Catania, supportati dallo Squadrone Eliportato, dai Cacciatori Sicilia, dalle unità cinofile di Nicolosi e dal 12° Nucleo Elicotteri, hanno dato esecuzione a una vasta operazione sfociata nell’arresto di 10 soggetti: otto destinati al carcere e due ai domiciliari.

I destinatari del provvedimento sono ritenuti gravemente indiziati, allo stato delle indagini, di far parte di un’associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti e alla detenzione e porto illegale di armi e munizioni. Le misure cautelari sono state disposte dal Gip di Catania su richiesta della Procura distrettuale.

L’indagine, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Giarre, ha permesso agli inquirenti di ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze, nonché il presunto utilizzo di armi per proteggere l’attività criminale. Le operazioni si sono sviluppate tra Misterbianco, San Giorgio, Librino e due località della provincia di Ravenna, dove sono stati eseguiti ulteriori provvedimenti.

Il quadro ricostruito dagli investigatori descrive un gruppo radicato nel territorio e strutturato in ruoli diversi, capace di muoversi tra più province. Le attività proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti.

Operazione Parco Giochi Catania, Carabinieri Catania, arresti droga, porto illegale armi, Compagnia Giarre, Procura Distrettuale Catania, indagine stupefacenti, operazione all’alba

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.