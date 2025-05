Catania in marcia con il cuore: oltre 23.000 alla 17ª edizione di “Corri Catania”

Si può camminare o correre con le gambe, ma è sempre il cuore a guidare chi partecipa a “Corri Catania”. Anche quest’anno la città ha risposto con entusiasmo: oltre 23.000 persone hanno invaso il centro storico domenica mattina, trasformando le strade in un fiume di magliette bianche, sorrisi ed energia positiva. Bambini, famiglie, giovani e meno giovani, gruppi sportivi, associazioni e scuole: tutti uniti dallo storico slogan “Catania corre per Catania”, che accompagna la manifestazione fin dalla prima edizione del 2009. Un evento che è ormai sinonimo di solidarietà e orgoglio cittadino, capace di coinvolgere anche turisti e visitatori provenienti da ogni angolo della Sicilia.

Il sole e l’Etna hanno fatto da cornice alla 17ª edizione, baciata dal bel tempo e da una partecipazione record. Sin dalle prime ore del mattino, piazza Università si è trasformata in un punto di ritrovo animato da migliaia di persone, accolte dal riscaldamento guidato da Altair Club e accompagnate dall’Inno d’Italia eseguito dalla Fanfara della Croce Rossa Italiana – Regione Sicilia. A dare il benvenuto, poco prima dello start, è salito sul palco Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania: «Oggi Catania si veste di bianco per Sant’Agata e per Corri Catania, un evento che celebra la fratellanza, la condivisione e l’amore per la città».

L’iniziativa di quest’anno ha avuto come obiettivo la raccolta fondi per il progetto “Auto della Donazione”, che porterà alla realizzazione di un’automedica attrezzata per il trasporto di sangue, destinata alla Croce Rossa Italiana di Catania. Presenti in piazza anche numerose autorità civili e militari: il vicesindaco Paolo La Greca, gli assessori Viviana Lombardo (Politiche giovanili), Andrea Guzzardi (Pubblica istruzione) e Massimo Pesce (Verde pubblico), il Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro e il vicecomandante della Polizia Municipale Stefano Blasco. In tenuta sportiva ha partecipato anche il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che ha completato i 5 km del percorso. Al fianco dei partecipanti anche il Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Salvatore Altavilla, insieme al capitano Angelo Mitrione e a un gruppo di militari, così come il capitano Eduardo Resta per la Guardia di Finanza.

Grande partecipazione anche dal mondo sanitario, con il dottor Giuseppe Giammanco, direttore dell’ospedale Garibaldi, il professore Giuseppe Ettore e l’equipe del Dipartimento Materno-Infantile del Garibaldi Nesima. Da STMicroelectronics erano presenti il direttore di sede Francesco Minerva, Francesco Litrico e numerosi dipendenti con le loro famiglie. Presente anche il generale Ettore Mastrojeni per l’Associazione Nazionale Carabinieri. Non sono mancati i gruppi storici della manifestazione: oltre 70 volontari della Croce Rossa, l’IMM-CNR con il direttore Vittorio Privitera, l’Associazione Italiana Arbitri, il Centro Cami con più di 100 over 65, il Comitato Librino Attivo, Anna Cavallotto e tanti altri. A colorare il percorso anche centinaia di studenti e studentesse delle scuole cittadine, accompagnati da docenti e genitori.

Il successo di “Corri Catania” è frutto di un lungo lavoro di squadra. Gli organizzatori hanno pianificato per mesi ogni dettaglio con passione, impegno e straordinaria capacità organizzativa. Il risultato? Una domenica di festa, partecipazione e solidarietà, con migliaia di persone animate dal desiderio di condividere un’esperienza positiva e concreta. Ancora una volta, Catania ha dimostrato il suo volto migliore. “Corri Catania” non è solo un evento sportivo: è un simbolo della città che si muove insieme, corre per una causa comune, e ricorda a tutti che, quando si tratta di aiutare il prossimo, Catania c’è.