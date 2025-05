Controlli in un locale di via Garibaldi: sequestrati 40 kg di pesce in cattivo stato e sanzioni per 7.500 euro

Un controllo amministrativo condotto nel fine settimana in un locale di via Garibaldi, particolarmente frequentato da giovani, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità. L’intervento è stato coordinato dalla Polizia di Stato e ha coinvolto agenti della Questura di Catania, personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e operatori della Polizia Locale – settore “annona”. L’operazione è stata finalizzata alla verifica delle prescrizioni previste dalla licenza, delle autorizzazioni amministrative e della qualità dei prodotti alimentari somministrati. Durante gli accertamenti, è stata garantita una cintura di sicurezza da parte dei poliziotti per consentire lo svolgimento regolare e in sicurezza delle ispezioni.

Nel corso dei controlli, nei locali destinati alla cucina, il personale del Corpo Forestale ha rinvenuto circa 40 chili di prodotti ittici conservati in condizioni igienico-sanitarie non idonee. Per tutelare la salute pubblica, gli alimenti sono stati sequestrati e immediatamente distrutti. Al titolare dell’attività è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro. La Polizia Locale ha inoltre rilevato numerose irregolarità amministrative, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la mancata esposizione del listino prezzi e altre carenze documentali. Le violazioni hanno comportato sanzioni complessive per un totale di 7.500 euro.