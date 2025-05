Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026: tappe a Milano, Roma e Messina

Geolier, uno dei protagonisti più amati e autentici della scena urban italiana, annuncia oggi un nuovo importante traguardo nella sua carriera: “Geolier Stadi 2026”, il suo primo tour nei grandi stadi del Paese. Dopo aver conquistato milioni di fan con dischi da record e concerti sold out, l’artista partenopeo porterà la sua musica nelle arene simbolo della musica italiana. Tre le date già fissate: il 13 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 19 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 23 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina. Le prevendite apriranno lunedì 12 maggio alle ore 14 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

L’annuncio arriva dopo un biennio straordinario per Geolier, culminato nel triplo sold out allo Stadio Maradona di Napoli nel 2024 e un tour 2025 nei palazzetti già tutto esaurito. Un indizio diffuso sui social aveva già acceso l’attesa nei giorni scorsi, poi confermata oggi attraverso i canali ufficiali dell’artista. Il tour negli stadi rappresenta un ulteriore salto di qualità per un artista che, a soli 24 anni, ha saputo rivoluzionare il panorama musicale urban italiano mantenendo radici forti e uno stile personale inconfondibile.

In attesa delle date negli stadi, Geolier sarà in tour in tutta Italia nell’estate 2025, con tappe già confermate tra cui il Trento Live Fest il 28 giugno, due show all’Ippodromo di Agnano a Napoli il 25 e 26 luglio, l’Oversound Music Festival a Lecce il 31 luglio, il Campobasso Summer Festival il 2 agosto e due appuntamenti al Sotto il Vulcano Fest di Catania il 4 (già sold out) e il 5 agosto. La tournée estiva si concluderà il 27 settembre con un concerto già sold out nella storica Arena di Verona.

Durante i live, Geolier proporrà il meglio del suo repertorio, con particolare attenzione all’album “Dio lo sa – Atto II” (Warner Music Italy), uscito lo scorso novembre e certificato cinque volte platino da FIMI/GfK. Il disco, che ha esordito al primo posto della classifica FIMI, ha piazzato tutti gli otto brani nella Top 20 di Spotify Italia nelle prime 24 ore, con “Tu ed io” feat. Rose Villain in vetta (ora disco d’oro) e “Mai per sempre” al secondo posto. A dicembre Spotify ha incoronato Geolier come artista più ascoltato in Italia nel 2024, con “I p’ me, tu p’ te” certificato quadruplo platino e l’album “Dio lo sa” tra i cinque più ascoltati in Europa.

Con 90 dischi di platino e 38 d’oro all’attivo, Geolier si conferma come uno dei fenomeni musicali più forti degli ultimi anni. Non solo dominatore delle classifiche, ma anche protagonista assoluto della scena live, capace di collezionare un successo dopo l’altro. È stato il primo artista ad aver riempito per tre sere consecutive lo Stadio Maradona e, quest’estate, sarà anche il primo a esibirsi due volte all’Ippodromo di Agnano. Lo scorso novembre ha pubblicato il suo primo libro, “Per sempre”, in cui racconta in modo personale e sincero il suo percorso umano e artistico.