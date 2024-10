Bambino ferito da una lastra di marmo in centro: frattura al femore, intervengono i soccorsi

Un pomeriggio di shopping in centro si è trasformato in un dramma sfiorato per un bambino di sei anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia questa mattina, l’incidente è avvenuto intorno alle 15 nella centralissima via Gabriele D’Annunzio. Il piccolo, accompagnato dalla nonna, è stato colpito da una lastra di marmo caduta dalla facciata esterna di un negozio di articoli per la casa, vicino all’angolo con viale Vittorio Veneto.

Immediatamente soccorso, il bambino è stato trasportato d’urgenza al Policlinico “Rodolico”, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del femore. Testimoni presenti sul posto hanno riferito che, al momento dell’arrivo dei sanitari del 118, il bambino sembrava in condizioni non gravi e riusciva a stare seduto, il che aveva inizialmente fatto pensare a ferite meno serie. Tuttavia, la centrale operativa, informata dell’incidente alle 14:57, ha inviato prontamente un’ambulanza per evitare possibili complicazioni.