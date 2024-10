Bambino ferito da una lastra di marmo in centro: frattura al femore, intervengono i soccorsi

Un pomeriggio di shopping in centro si è trasformato in un dramma sfiorato per un bambino di sei anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia questa mattina, l’incidente è avvenuto intorno alle 15 nella centralissima via Gabriele D’Annunzio. Il piccolo, accompagnato dalla nonna, è stato colpito da una lastra di marmo caduta dalla facciata esterna di un negozio di articoli per la casa, vicino all’angolo con viale Vittorio Veneto.

Immediatamente soccorso, il bambino è stato trasportato d’urgenza al Policlinico “Rodolico”, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del femore. Testimoni presenti sul posto hanno riferito che, al momento dell’arrivo dei sanitari del 118, il bambino sembrava in condizioni non gravi e riusciva a stare seduto, il che aveva inizialmente fatto pensare a ferite meno serie. Tuttavia, la centrale operativa, informata dell’incidente alle 14:57, ha inviato prontamente un’ambulanza per evitare possibili complicazioni.

La titolare del negozio coinvolto ha espresso dispiacere per l’accaduto, spiegando che il locale aveva aperto alle 16:30, quando l’incidente era ormai passato. “Ci hanno riferito che si trattava di una ferita lieve. Non sappiamo cosa sia accaduto di preciso, se il bambino abbia toccato qualcosa o sia stato colpito accidentalmente. La lastra, purtroppo, faceva parte della nostra area privata,” ha dichiarato.

Anche un commesso di un negozio vicino ha condiviso il suo rammarico, descrivendo come, al momento dell’incidente, si pensasse a una ferita di poco conto. “Siamo tornati al lavoro senza dar peso alla cosa, sembrava solo un graffio,” ha raccontato. Dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, delimitandola per evitare ulteriori pericoli.