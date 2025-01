Operazione “Molosso”: Disarticolata Piazza di Spaccio a San Cristoforo

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del XII Reggimento “Sicilia”, stanno eseguendo due ordinanze di misure cautelari personali, una in carcere e l’altra in Istituto Penale per i Minorenni (I.P.M.). Le ordinanze, emesse dai Giudici per le Indagini Preliminari presso i Tribunali Ordinario e per i Minorenni etnei, sono state richieste dalla Procura Distrettuale della Repubblica – D.D.A. e dalla Procura per i Minorenni di Catania.

In tutto, 18 persone sono indagate per reati di “associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti” e “acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti”. Tra gli indagati figurano cinque minori. Si sottolinea che vige la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’operazione prevede anche l’esecuzione di un “decreto di sequestro diretto o per equivalente di beni” nei confronti degli indagati maggiorenni.

L’indagine, avviata dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, si è svolta da giugno 2023 a febbraio 2024. Coordinata dalle Procure competenti, è stata condotta attraverso attività tecnica e metodi tradizionali di investigazione.

Questa complessa attività investigativa, denominata “Molosso”, ha portato alla disarticolazione di un sodalizio criminale che gestiva una fiorente “piazza di spaccio” nel quartiere catanese di San Cristoforo.