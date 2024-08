Furti domestici in Italia, consigli per la prevenzione

In Italia, i furti domestici sono un problema comune. Le città con il maggior numero di denunce per furti in casa, in rapporto alla popolazione residente, sono Pisa (420 denunce per 100.000 abitanti), Pavia (390 denunce) e Monza e Brianza (361 denunce). Questi dati sono stati raccolti da Vamonos-Vacanze.it, un tour operator italiano specializzato in viaggi per single, che ha commissionato un sondaggio all’Istituto di Ricerca Ircm.

Tra le altre città, Roma si posiziona al 32esimo posto con 275 denunce per 100.000 abitanti, Milano al 30esimo con 282 denunce, Napoli all’86esimo con 126 denunce, Torino al 25esimo con 267 denunce, Palermo al 121esimo con 108 denunce, Genova al 79esimo con 149 denunce, Bologna al 5° con 357 denunce, Firenze al 10° con 337 denunce, Bari al 74esimo con 159 denunce, Catania al 90esimo con 110 denunce, Verona al 25esimo con 290 denunce, e Venezia all’11esimo con 335 denunce.

La ricerca dell’Ircm ha rivelato una crescente preoccupazione per i furti in casa: l’83,5% dei partecipanti al sondaggio considera la questione dei furti in appartamento una priorità quando si tratta di viaggiare. Tuttavia, il 66,5% ritiene di essere in grado di adottare le misure appropriate per prevenire tale eventualità. Solo il 15% degli uomini e delle donne teme concretamente un furto.

Ma quali sono le misure adottate dai cittadini italiani per contrastare questo fenomeno in crescita? Secondo il sondaggio dell’Ircm, il 24% dei partecipanti si sente tranquillo nel lasciare la casa sotto il controllo di amici, familiari o vicini durante le vacanze. Una percentuale maggiore (45%) si affida a sistemi di allarme o di videosorveglianza, mentre il 21% opta per porte blindate, persiane di ferro o inferriate. Un 7% utilizza il vecchio metodo di lasciare accese alcune luci, la radio o la TV.

Vamonos-Vacanze.it suggerisce altri metodi di prevenzione e ha diffuso un ‘decalogo’ per viaggiare in tranquillità:

1) Non pubblicizzare la partenza sui social media.

2) Caricare le valigie lontano da occhi indiscreti.

3) Installare un sistema di videosorveglianza.

4) Evitare segni evidenti di assenza, come la posta che si accumula nella cassetta delle lettere.

5) Affidare le chiavi di riserva solo a persone di fiducia.

6) Non lasciare a casa gioielli e denaro, ma preferire una cassetta di sicurezza in banca.