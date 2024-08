Schifani contro New York Times: la difesa del turismo siciliano

Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha recentemente risposto alle notizie pubblicate dal New York Times riguardanti la siccità in Sicilia e il suo impatto sul turismo. Schifani ha definito queste notizie come “fake news”, sostenendo che la Sicilia non sta perdendo visitatori, anzi, il turismo è in leggero aumento.

Il New York Times ha pubblicato un articolo che affronta la questione della siccità in Sicilia e il suo impatto sul turismo. Secondo il quotidiano, la Sicilia, dopo aver perso i raccolti a causa della mancanza d’acqua, teme ora di perdere anche i turisti. L’articolo sottolinea che la Sicilia è messa alla prova da una delle peggiori siccità in decenni. L’articolo del New York Times ha anche evidenziato come la siccità abbia avuto un impatto sulle strutture turistiche minori. “Alcuni piccoli bed and breakfast hanno dovuto ritirare stanze dal mercato o indirizzare i clienti ad altri hotel”, ha detto al Francesco Picarella, responsabile di Federalberghi ad Agrigento. A suo avviso però, hanno creato più danni gli articoli di giornali che hanno parlato di turisti in fuga a causa dell’assenza di acqua: “Le prenotazioni sono calate significativamente dopo la pubblicazione di queste notizie, provocando un intervento della Regione per salvare la stagione turistica”.

La polemica

Schifani ha affermato che, nonostante la siccità sia un problema reale, non si può parlare di un’emergenza turistica. Ha inoltre criticato l’approccio dei media, sostenendo che stanno cercando di creare allarmismo.

La difesa del turismo siciliano

L’ex presidente del Senato ha dichiarato che sta lavorando con la Federalberghi e ha appreso che il flusso turistico in Sicilia sta aumentando. Ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni verrà inviato un messaggio a tutta la comunità internazionale per spiegare come stanno realmente le cose.