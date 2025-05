Supermercato, scontrino scarnificato a chi scarica l’app verde | La usano tutti i pensionati e spendono pochissimo

Con questa applicazione è possibile ordinare e fare arrivare a casa prodotti alimentari a prezzi vantaggiosissimi.

Negli ultimi anni, fare la spesa è diventato significativamente più costoso per le famiglie italiane. L’aumento generalizzato dei prezzi dei beni alimentari ha eroso il potere d’acquisto, rendendo più difficile riempire il carrello senza incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Diverse motivazioni concorrono a questo aumento dei costi. Le tensioni geopolitiche internazionali hanno spesso interrotto le catene di approvvigionamento, influenzando la disponibilità e il prezzo di alcune materie prime. Inoltre, i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi possono compromettere i raccolti, portando a una riduzione dell’offerta e, di conseguenza, a un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli.

Per far fronte a questa situazione e cercare di risparmiare sulla spesa, è possibile adottare diverse strategie. Pianificare i pasti settimanali e stilare una lista della spesa aiuta a evitare acquisti impulsivi e a concentrarsi su ciò che è realmente necessario. Confrontare i prezzi tra diversi supermercati e discount, approfittare delle offerte e dei prodotti in promozione può portare a un risparmio significativo.

Ridurre lo spreco alimentare è un modo efficace per risparmiare denaro e contribuire alla sostenibilità. Imparare a conservare correttamente gli alimenti, riutilizzare gli avanzi e prestare attenzione alle date di scadenza può fare una grande differenza nel lungo periodo. Anche la scelta di prodotti di stagione e locali, quando possibile, può essere più conveniente e sostenibile.

Lo spreco alimentare

Lo spreco alimentare rappresenta una grave problematica a livello globale, con ripercussioni etiche, economiche e ambientali significative. Quantità enormi di cibo perfettamente commestibile vengono perse o gettate via lungo tutta la filiera, dalla produzione al consumo domestico. Questo non solo implica una perdita di risorse preziose, ma contribuisce anche all’emissione di gas serra durante la decomposizione.

A livello domestico, lo spreco alimentare si manifesta spesso per una cattiva gestione degli acquisti, una conservazione inadeguata degli alimenti o una scarsa attenzione alle date di scadenza. Ad esempio imparare a riutilizzare gli avanzi è un’azione che può ridurre significativamente la quantità di cibo che finisce nella spazzatura.

L’app TooGoodToGo

Too Good To Go è un’applicazione nata con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare. L’idea è semplice: mettere in contatto negozianti con utenti disposti ad acquistare a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata che altrimenti andrebbe buttato. L’app è stata lanciata per la prima volta in Danimarca nel 2016 e si è rapidamente diffusa in molti paesi europei, inclusa l’Italia.

Attraverso Too Good To Go, gli utenti possono geolocalizzarsi e visualizzare i negozi aderenti nelle vicinanze che offrono le cosiddette “Magic Box” a un prezzo conveniente. Il contenuto della box è una sorpresa e varia a seconda delle eccedenze del giorno. Da specifici rivenditori è possibile trovare l’opzione per la consegna a domicilio di “Box Dispensa” contenenti prodotti alimentari confezionati o assortimenti di vario genere.