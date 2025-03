Superbonus INPS, salvati i giovani dalla disoccupazione: assegno da 650€ al mese per due anni

Novità importante per alcuni giovani disoccupati, arriva un bonus fino a 650 euro al mese per due anni. Tutto quello che si deve sapere.

L’Italia si trova ad affrontare una prolungata crisi economica, che ha colpito duramente le fasce più deboli della popolazione. Per contrastare gli effetti di questa situazione, il governo ha introdotto una serie di bonus, ovvero agevolazioni economiche destinate a sostenere i cittadini in difficoltà.

I bonus possono assumere diverse forme, come sconti sulle bollette, contributi per l’acquisto di beni di prima necessità o agevolazioni fiscali. L’obiettivo è quello di fornire un aiuto concreto alle famiglie con redditi bassi, per consentire loro di far fronte alle spese quotidiane.

Tuttavia, l’efficacia dei bonus è oggetto di dibattito. Alcuni criticano il loro carattere temporaneo e la mancanza di un impatto strutturale sull’economia. Altri sostengono che i bonus creano dipendenza dall’assistenza statale e disincentivano la ricerca di un lavoro stabile.

Nonostante le critiche, i bonus rimangono uno strumento importante per alleviare le difficoltà economiche di una parte significativa della popolazione. La loro efficacia dipende dalla capacità del governo di integrarli in una strategia più ampia di rilancio dell’economia e di sostegno all’occupazione.

Alto tasso disoccupazione

L’Italia continua a fare i conti con un elevato tasso di disoccupazione giovanile, un fenomeno che spinge molti ragazzi a cercare fortuna all’estero. La mancanza di opportunità lavorative, soprattutto nel Sud del paese, e la difficoltà di trovare impieghi stabili e ben retribuiti sono tra le principali cause di questa fuga di cervelli.

La crisi economica prolungata, la carenza di investimenti in settori innovativi e la scarsa corrispondenza tra l’offerta formativa e le esigenze del mercato del lavoro contribuiscono ad alimentare la disoccupazione giovanile. Molti ragazzi, spinti dalla speranza di un futuro migliore, scelgono di emigrare verso paesi europei o extraeuropei, dove le prospettive di carriera sono più allettanti.

Bonus ZES-650 euro al mese

Il governo ha varato un nuovo incentivo, il Bonus ZES, per rilanciare l’occupazione nel Mezzogiorno, area del paese da tempo afflitta da una cronica mancanza di opportunità lavorative. L’agevolazione, pensata per sostenere le piccole imprese, prevede un esonero totale dai contributi previdenziali per due anni, con un tetto massimo di 650 euro mensili, per le aziende che assumono lavoratori disoccupati di lunga durata, con più di 35 anni, con contratto a tempo indeterminato.

Il bonus, che interessa le otto regioni ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), punta a ridurre il divario economico tra il Sud e il resto d’Italia. Per accedere all’agevolazione, le imprese non devono aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l’assunzione e devono presentare una domanda telematica all’INPS. Il Bonus ZES non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, ma è compatibile con la maxi-deduzione per nuove assunzioni, prorogata fino al 2027.