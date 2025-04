Mutuo gratis, col trucco della cameretta non paghi più nulla: diventi proprietario di casa senza cacciare 1€

È sempre più diffusa questa “tecnica della cameretta” che aiuta molti proprietari ad abbattere il peso del mutuo. Come funziona.

Negli ultimi anni, l’acquisto di una casa in Italia è diventato un obiettivo sempre più arduo per una fetta crescente della popolazione. Diversi fattori concorrono a rendere l’accesso alla proprietà immobiliare una sfida complessa, in particolare nelle grandi aree urbane dove la domanda supera ampiamente l’offerta disponibile. Questa dinamica ha portato a un incremento significativo dei prezzi degli immobili residenziali, rendendo difficile per molti affrontare l’investimento iniziale e ottenere un mutuo.

Le grandi città italiane, come Milano, Roma e Firenze, registrano i costi al metro quadro più elevati, spesso proibitivi per chi ha un reddito medio. La concentrazione di opportunità lavorative e di servizi in questi centri urbani continua ad attrarre un gran numero di persone, alimentando la competizione per gli alloggi disponibili e mantenendo i prezzi su livelli elevati. Anche le zone limitrofe alle grandi città risentono della forte domanda e vedono i loro valori immobiliari in costante crescita.

Di fronte a questa situazione, un numero sempre maggiore di persone si orienta verso il mercato degli affitti. Tuttavia, anche questo settore non è esente da criticità. La forte domanda di locazioni, soprattutto nelle città universitarie e nei centri economici, ha determinato un aumento generalizzato dei canoni di affitto. Spesso, i costi mensili per un appartamento in affitto, specialmente se ben posizionato e di dimensioni adeguate.

Il mercato immobiliare italiano, in particolare nelle grandi città, è caratterizzato da prezzi di acquisto elevati e canoni di affitto in crescita. Questa situazione rende sempre più difficile per molti italiani realizzare il sogno di possedere una casa, spingendo una parte significativa della popolazione a rimanere nel mercato degli affitti, pur dovendo affrontare costi significativi e una limitata stabilità abitativa nel lungo periodo.

La sfida: il mutuo

I mutui per comprare casa sono finanziamenti a medio-lungo termine erogati da banche o istituti di credito, garantiti da un’ipoteca sull’immobile acquistato. Il funzionamento prevede che l’istituto finanziario fornisca una somma di denaro che il mutuatario si impegna a restituire nel tempo attraverso rate periodiche, comprensive di una quota capitale e una quota interessi.

Il costo di un mutuo è influenzato da diversi fattori, tra cui il tipo di tasso (fisso, variabile o misto), la durata del finanziamento, l’importo richiesto e lo spread applicato dalla banca. Oltre agli interessi, sono da considerare le spese di istruttoria, perizia, l’imposta sostitutiva e potenziali costi di assicurazione. Simulazioni online e consulenti finanziari possono aiutare a stimare la rata e il costo totale del mutuo.

La “tecnica della cameretta”

In Europa, e sempre più anche in Italia, sta prendendo piede una strategia per alleggerire il peso del mutuo sulla propria abitazione, definita informalmente “tecnica della cameretta”. Questa consiste nel subaffittare una stanza libera del proprio appartamento o casa a terzi, ricavando un introito mensile che può coprire interamente o parzialmente la rata del mutuo.

Questa pratica, sebbene possa rappresentare un valido aiuto economico, richiede attenzione agli aspetti legali e contrattuali, verificando che il contratto di mutuo e il regolamento condominiale non pongano vincoli al subaffitto. Inoltre, è fondamentale dichiarare correttamente i redditi derivanti da tale attività per evitare problematiche fiscali.