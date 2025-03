Esselunga, la sua lasagna è la più storica d’Italia: da 50 anni la ricetta segreta di Caprotti è meglio di quella dei ristoranti e costa la metà

Sorprendono le ultime rivelazioni, la lasagna più buona arriva dal supermercato. Piato iconico della cucina italiana.

Le lasagne, piatto simbolo della cucina italiana, vantano origini antiche e affascinanti. Le prime testimonianze risalgono all’epoca romana, quando si consumava una sorta di pasta a strati chiamata “lagana”. Nel corso dei secoli, la ricetta si è evoluta, arricchendosi di nuovi ingredienti e tecniche di preparazione, fino a raggiungere la forma che conosciamo oggi.

La lasagna è uno dei piatti italiani più amati al mondo, capace di conquistare i palati di ogni età e cultura. La sua versatilità e il suo sapore ricco e avvolgente la rendono una pietanza ideale per ogni occasione, dalle cene in famiglia ai pranzi festivi. La sua fama ha varcato i confini nazionali, diventando un’icona della gastronomia italiana nel mondo.

Ogni regione d’Italia custodisce la propria versione della lasagna, con varianti che riflettono le tradizioni e i prodotti locali. Dal nord al sud, si possono gustare lasagne con ragù di carne, verdure, pesce o formaggi, ognuna con un carattere unico e inconfondibile. Questa varietà testimonia la creatività e la passione degli italiani per la cucina.

Nonostante le innumerevoli varianti, la lasagna rimane un simbolo di convivialità e tradizione per tutti gli italiani. Che sia preparata secondo la ricetta della nonna o reinterpretata con un tocco moderno, la lasagna continua a unire le persone intorno alla tavola, regalando momenti di gusto e condivisione.

Gli ingredienti fondamentali

Per preparare una classica lasagna italiana, si parte dalla base: la pasta fresca all’uovo, stesa in sfoglie sottili. Fondamentale è il ragù, un sugo ricco e saporito a base di carne macinata, pomodoro, cipolla, sedano e carota, cotto lentamente per esaltarne i sapori. La besciamella, salsa cremosa a base di latte, burro e farina, lega gli ingredienti e conferisce morbidezza al piatto.

Il montaggio prevede strati alternati di pasta, ragù e besciamella, con una generosa spolverata di Parmigiano Reggiano grattugiato. La cottura in forno completa l’opera, trasformando questi ingredienti semplici in un piatto ricco e appagante, simbolo della tradizione culinaria italiana.

Il record dell’Esselunga

Da oltre 50 anni, Esselunga produce lasagne, un’eccellenza che si traduce in 5 milioni di porzioni. La qualità è al centro del processo: dalla sfoglia all’uovo (o con acqua faba nella versione vegana) al ragù con soffritto di verdure e tagli di vitello interi, ogni ingrediente è selezionato con cura. La besciamella, preparata con latte, burro e farina, completa il quadro.

La produzione è continua, attiva 24 ore su 24, ma sempre basata sugli ordini dei negozi, per garantire freschezza e ridurre gli sprechi. L’invenduto viene donato a Banco Alimentare e altre associazioni solidali, un impegno concreto contro lo spreco alimentare.