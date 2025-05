Dormire sul fianco sinistro, i benefici sono enormi: i medici concordano “chi lo fa vive 10 anni in più” | Ecco cosa succede ai tuoi organi

Esistono posizioni adatte per dormire che aiutano maggiormente il nostro corpo, ad esempio sul fianco sinistro.

Il sonno riveste un ruolo cruciale per il benessere complessivo dell’organismo, agendo come un vero e proprio processo rigenerativo sia per il corpo che per il cervello. Durante il sonno, il corpo ripara i tessuti, consolida la memoria, regola gli ormoni e rafforza il sistema immunitario. A livello cerebrale, il sonno permette di eliminare le tossine accumulate, consolidare l’apprendimento.

La quantità di ore di sonno necessarie varia significativamente in base all’età. I neonati richiedono fino a 16-17 ore di sonno al giorno, mentre i bambini in età prescolare necessitano di circa 10-13 ore. Gli adolescenti dovrebbero dormire tra le 8 e le 10 ore, e gli adulti generalmente si sentono riposati con 7-9 ore di sonno per notte. Gli anziani, pur dormendo spesso meno ore di fila, necessitano comunque di circa 7-8 ore di sonno totale.

Dormire poco o male può avere conseguenze negative significative sulla salute fisica e mentale. La privazione cronica di sonno è associata a un aumentato rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, obesità, diabete di tipo 2 e indebolimento del sistema immunitario. A livello cognitivo, la mancanza di sonno compromette l’attenzione, la concentrazione, la memoria, la capacità di problem solving.

La carenza di sonno influisce negativamente sull’umore e sulla salute mentale, aumentando la probabilità di sviluppare ansia, depressione e irritabilità. Un riposo notturno inadeguato può anche alterare la regolazione ormonale, influenzando l’appetito e il metabolismo.

Come non si deve dormire

Dormire proni, a pancia in giù, è generalmente considerata una delle posizioni meno indicate per un riposo salutare. Questa postura costringe a ruotare il collo lateralmente per poter respirare, causando tensione e potenziali dolori cervicali. Inoltre, la colonna vertebrale non mantiene la sua naturale curvatura, il che può portare a dolori alla schiena e alle anche nel tempo.

Anche la posizione fetale molto accentuata, con le ginocchia portate al petto e la schiena eccessivamente incurvata, può non essere ideale. Sebbene possa alleviare la pressione sulla schiena in alcune persone, una curvatura eccessiva può limitare la respirazione diaframmatica e causare rigidità articolare al risveglio.

Dormire sul fianco sinistro

Riposare sul fianco sinistro apporta benefici significativi all’organismo, andando oltre il semplice comfort. Questa posizione agevola i processi digestivi, permettendo allo stomaco di lavorare in modo più efficiente e riducendo il rischio di reflusso acido, come evidenziato da una ricerca pubblicata sul Journal of Clinical Gastroenterology.

Inoltre, dormire su questo lato favorisce la circolazione sanguigna verso il cuore. Anche l’Ayurveda concorda sui vantaggi di questa postura, sottolineando come essa possa migliorare la funzionalità degli organi interni e promuovere un generale senso di benessere. Adottare l’abitudine di dormire sul fianco sinistro rappresenta quindi una scelta consapevole per prendersi cura della propria salute.