Schifani chiude la partita: giunta completa e rotta verso le Regionali

Con le nomine di Caruso, Ingala e il ritorno di Albano, il presidente della Regione ricompone gli equilibri della maggioranza e rilancia l’azione di governo. Una mossa che punta alla stabilità fino alla fine della legislatura, mentre l’opposizione è già in clima elettorale.

La giunta Schifani torna finalmente al completo e lo fa in un passaggio che ha un peso politico ben più ampio di un semplice rimpasto. La nomina di Marcello Caruso alla Salute, Elisa Ingala alla Funzione pubblica e il ritorno di Nuccia Albano alla Famiglia segnano infatti la chiusura di una fase di incertezza e la ricomposizione degli equilibri interni alla maggioranza.Dopo mesi in cui due assessorati erano rimasti nelle mani del presidente, la scelta di completare la squadra restituisce piena operatività al governo regionale. Ma soprattutto manda un segnale chiaro: la legislatura entra nella sua fase finale con l’obiettivo di evitare scossoni e consolidare il quadro politico.

Non è un caso che lo stesso Schifani abbia rivendicato il risultato parlando di «giunta al completo» come condizione per proseguire «con maggiore efficacia» nell’azione amministrativa. Una dichiarazione che suona anche come un messaggio alla coalizione, chiamata ora a mantenere compattezza e disciplina in un momento tutt’altro che semplice.

Il ritorno di Nuccia Albano rappresenta uno dei tasselli più significativi di questo riassetto. La Democrazia cristiana rivendica apertamente il riequilibrio raggiunto e sottolinea la necessità di una fase improntata a «misura, serietà e capacità di ascolto», archiviando tensioni e contrapposizioni. Parole che fotografano un clima politico che, almeno in questa fase, punta alla stabilizzazione.

Sul fronte della sanità, l’arrivo di Caruso apre invece una partita decisiva. Il settore resta il banco di prova più delicato per il governo regionale, tra criticità strutturali, attese dei cittadini e pressione politica crescente. Le aspettative sono alte, anche all’interno della stessa maggioranza, che individua nella riorganizzazione del sistema sanitario una priorità non più rinviabile.

Parallelamente, l’ingresso di Ingala alla Funzione pubblica completa un mosaico che punta a rafforzare la macchina amministrativa e il rapporto con gli enti locali, altro snodo cruciale in vista dei prossimi mesi.

Ma al di là delle singole deleghe, il dato politico è evidente: questa giunta nasce per durare fino alla fine della legislatura. La ricomposizione degli equilibri, il coinvolgimento delle forze di maggioranza e il richiamo alla responsabilità indicano una strategia precisa: evitare nuove fratture e accompagnare l’azione di governo fino alle elezioni regionali.

Uno scenario reso ancora più evidente dalle mosse dell’opposizione. Il Movimento 5 stelle parla apertamente di «prove tecniche» di alleanza in vista delle Regionali, segnale che la campagna elettorale, di fatto, è già iniziata. In questo contesto, la stabilità diventa per Schifani non solo una necessità amministrativa, ma una scelta politica.

Il riassetto della giunta, dunque, non è soltanto un punto di arrivo ma un passaggio strategico. Più che rilanciare, l’obiettivo sembra quello di mettere in sicurezza l’esecutivo, consolidare la maggioranza e presentarsi agli elettori con un assetto definito.

Se non ci saranno nuovi scossoni, è plausibile che questo equilibrio possa reggere fino al voto. La giunta, a questo punto, appare destinata a traghettare la legislatura verso le Regionali, trasformando gli ultimi mesi di governo in una lunga fase di posizionamento politico.

Resta da capire se questa stabilità sarà sufficiente a tradursi in risultati concreti. Perché, al di là degli equilibri interni, sarà proprio il giudizio sull’azione di governo – a partire dalla sanità – a determinare il vero esito della partita.